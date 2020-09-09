وزيرة الصحة تدعو لإقامة شراكة مؤسسية طبية مع الجانب السوداني

دعت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى إقامة شراكة مؤسسية في المجال الطبي مع الجانب السوداني، على المدى الطويل.

وأكدت وزيرة الصحة، في كلمتها خلال جلسة المباحثات المشتركة مع الجانب السوداني، الذي ترأسه وزير الصحة الدكتور أسامة عبدالرحيم، اليوم، في الخرطوم، أهمية التدريب المستمر؛ فضلا عن اتخاذ خطوات عملية، منها إقامة مركز في الخرطوم، تخرج منه فرق تنتشر حسب احتياج الدولة السوانية في الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة، للعمل مع الأطباء السودانيين، لخدمة أهلنا في السودان.

وقالت زايد: "أتيت إلى السودان مُحملة برسالة أخوة وصداقة ومودة وإعزاز من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشعب وحكومة السودان، ورسالة شكر واحترام ومحبة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي".

وأضافت: "نحن معكم، وفي انتظار إمدادنا بقائمة بالاحتياجات نعمل عليها بشكل عاجل، ولا تضعوا حسابات لأي شي، فخدمة الإنسان هى الأهم".

وأشارت وزيرة الصحة المصرية، إلى أن هناك "فترات في حياة الأمم تكون صعبة، لكن هى التي تُقوي الشعوب، وهذا ما حدث في مصر في السنوات الأخيرة من نهضة كبيرة، نتيجة التحديات الكبيرة التي واجهناها، واستطعنا تخطيها"، معربة عن أملها في أن تكون تلك المرحلة بداية قوية لعهد جديد للدولة السودانية.

وعقب انتهاء جلسة المباحثات، اصطحب وزير الصحة السوداني، الدكتورة هالة زايد، في جولة تفقدية لأقسام الصندوق القومي للإمدادات الطبية التابع لوزارة الصحة الاتحادية.

وكانت وزيرة الصحة قد ترأست الجانب المصري في المباحثات، وشارك في الوفد المصري القائم بالأعمال في السودان السفير نادر زكي، ورئيس هيئة الإسعاف الدكتور محمد جاد.