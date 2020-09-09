محافظ اسوان: تطوير ورفع كفاءة المزارات والمواقع الأثرية والسياحية

من أجل تجهيز المزارات والمواقع الأثرية والسياحية لإستقبال أفوج السياحة الدولية والداخلية بالشكل الحضارى المطلوب إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد وزارة السياحة والأثار برئاسة الدكتورة إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى رئيس مدينة أسوان ومديرى الأثار ومتحف النوبة والمشروعات حيث أكد محافظ أسوان على أهمية رفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية بجانب دعمها بحمامات عمومية ثابتة ومتنقلة ، بالإضافة إلى إمتداد ذلك للميادين الرئيسية وأماكن إنتظار الحافلات السياحية ، مشيداً بدور وزارة السياحة والأثار في تطوير العديد من المواقع والمتاحف الأثرية ومن بينها متحف النوبة ومعابد فيله وأبو سمبل والمقابر الفاطمية وغيرها من المقاصد التى تتمتع بها أسوان ، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة فى تنفيذ خطة التطوير الشامل للسوق السياحى وميدان المحطة وحدائق درة النيل والنباتية ، فضلاً عن طرح الحديقة الإستوائية للإستثمار السياحى ، وأضاف المحافظ بأنه جارى الدراسة والتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لتأهيل الطريق المؤدى لمنطقة جبل السلسلة الأثرية بكوم أمبو وذلك بطول 2 كم لضمه إلى البرامج السياحية وبالتالى العمل على زيادة عدد الليالى السياحية ، بجانب وضع مخطط للترويج والتسويق السياحى للمقاصد السياحية بأسوان سواء التى يشملها البرنامج السياحى أو الغير مدرجة وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والتراثية ، مشيراً إلى أن آفاق التعاون ستمتد إلى تنفيذ لافتات إرشادية سياحية بالشوارع والميادين الرئيسية لتصبح دليل السائح للوصول إلى المزار السياحى المستهدف له ، علاوة على تفعيل الهوية البصرية لأسوان ، وأيضاً إدخال الخدمات الرقمية سواء للترجمة أو غيرها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ، وفى نهاية اللقاء قامت الدكتورة إيمان زيدان بإهداء درع الوزارة لمحافظ أسوان تقديراً للتعاون النباء والجهود التى يبذلها في سبيل الإرتقاء بمكانة عاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى .