تدمير طائرتين ملغومتين دون طيار أطلقهما الحوثيون على السعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير طائرتين بدون طيار، كانتا تستهدفان المنطقة الجنوبية للملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة.

وكانت قوات التحالف المشتركة قد تمكنت أيضا في الساعة الثانية عشر والنصف من صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.