شكري يشارك في اجتماع الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في اجتماع الدورة العادية (154) لمجلس ⁧‫جامعة الدول العربية‬⁩ على المستوى الوزاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الآن.. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يُشارك في فعاليات اجتماع الدورة العادية (154) لمجلس ⁧‫جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس".