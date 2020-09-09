شكري يشارك في اجتماع الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية
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أ ش أ
11:32 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
سامح شكرى وزير الخارجية
يشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في اجتماع الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الآن.. وزير الخارجية سامح شكري يُشارك في فعاليات اجتماع الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس".