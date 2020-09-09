أبوصدام: الدولة تنتهز عيد الفلاح لتكريم "جند مصر الأخضر"

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن عيد الفلاح ذكرى تكريم الفلاحين ومرتبطة بثورة 1952، حيث تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، بعد 45 يوما من قيام الثورة، ووزعت الأراضي على الفلاحين بعدما كانوا يعملون بالأجرة في الأرض، فأصبحوا أصحاب وملاك الأراضي.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أن الدولة تنتهز هذه المناسبة لتكريم الفلاحين وتذكير المواطنين بأهميته وأهمية "جند مصر الأخضر" صاحب الأمن الغذائي لكل المصريين، لافتا إلى أنه يوجد 6634 جمعية بأنحاء الجمهورية تمتلك أكثر من 6 ملايين حيازة زراعية.

وأشار إلى أن عدد الأراضي المزروعة 10 ملايين و500 ألف فدان، بينما كانت في عام 1956 حوالي 6 ملايين فدان، موضحا أنه كان من المنتظر وصول عدد الأراضي المزروعة لـ 12 مليون فدان لولا التعديات عليها، مؤكدا أن الدولة تقف بالمرصاد ضد الاعتداء عليها، والجميع يدعم هذه القرارات الصارمة، نظرا لأن الأرض الزراعية "روح مصر".