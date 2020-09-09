عاجل.. الذهب يرتفع جنيها واحدا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، جنيها واحدا خلال منتصف التعاملات اليومية في أسواق المال، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 980 جنيها للجرام بدلا من 979 جنيها.

وشهد عيار 21 ارتفاعا طفيفا يقدر بعدة قروش ليصبح 857.86 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 18 مبلغ 735 جنيها للجرام بدلا من 734 جنيها.

وشهد، أمس، انخفاض أسعار الذهب بقيمة 9 جنيهات.