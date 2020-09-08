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استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 844 جنيها

كتب:

منى السعيد
09:58 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية، الأمر الذي أثر على السوق المحلي، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية حوالي 844 جنيهًا، وهو نفس سعر المعاملات الصباحية، وأمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 960 و965 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 840 و844 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 720 و723 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و752 جنيهًا.

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