طاقة البرلمان: تطوير "الكهرباء" لشبكات التوزيع تكلف 90 مليار جنيه

أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أصبح واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد تحقيق الفائض من الكهرباء والاتجاه إلى التصدير وإنشاء مشروعات قومية كبرى للربط الكهرباء المصري والعربي والإفريقي.

وأشادت إلى أن هذا القطاع أصبح ناجحا بعد الدعم الرئاسي الكبير له، إضافة إلى نجاح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في تنفيذ التكليفات الرئاسية باحترافية ومهنية

وأشاد "السويدي" في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين بتصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التي أكد فيها أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفذ، حاليًّا أكبر خطة في تاريخها لتطوير شبكات التوزيع والنقل على مستوى الجمهورية بتكلفة أكثر من 90 مليار جنيه، وأن طول الشبكة الموازية لنقل الكهرباء بلغ 6 آلاف كيلومتر وأنه سيتم دخول 29 محطة محولات مختلفة الجهود مع نهاية العام الحالي، كما تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ 6 مراكز تحكم جديدة.

وأكد النائب طلعت السويدي أن تنفيذ هذه الخطة هو إنجاز كبير وتاريخي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن ذلك الأمر ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة لصالح المواطنين الذين أصبحوا يتمتعوا بأفضل الخدمات من هذا القطاع الواعد.

كما أشاد النائب طلعت السويدي بتأكيد الدكتور محمد شاكر بأن خطة الوزارة لتطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء تشهد طفرة كبيرة وحقيقية، من خلال إضافة تنفيذ أكثر من 8 آلاف محول لانتظام التيار الكهربائي واستقراره وأنه تم تطوير أعمدة الإنارة وتصليح بعضها بمناطق مختلفة، واستبدال الأسلاك المعزولة بالقديمة المتهالكة، وتنفيذ خطة الوزارة للاستبدال بالخطوط الهوائية التي تمثل خطورة على المواطنين كابلات أرضية بإجمالي 1.7 مليار جنيه وقامت وزارة التخطيط بتوفيرها وتخصيصها لوزارة الكهرباء.

وأعلن النائب طلعت السويدي تأييده لخطة الوزارة خلال العام الحالي لاستمرار تدعيم شبكات النقل والتوزيع وتخصيص 25 مليار جنيه لعمل شبكات خطوط نقل وجهد فائق ومحولات نقل في محافظات الصعيد وعلى جهود مختلفة خصوصًا في المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أنه سبق للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن طالبت بتلك القضايا ووزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة يستحق كل الشكر والدعم والتأييد البرلماني لاستجابته لتوصيات أعضاء البرلمان.