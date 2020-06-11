طلعت السويدي: الالتزام بإعلان القاهرة ينهي الاقتتال في ليبيا

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أن القاهرة في عهدالرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح لها صوتها المسموع والمرحب به عالميا، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو الترحيب الدولي الكبير من المجتمع الدولي بمختلف دوله ومنظماته بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

وقال السويدي في بيان له أصدره، اليوم، إن التزام جميع الأطراف والقوى السياسية الليبية بتنفيذ جميع بنود إعلان القاهرة ومساندة المجتمع الدولي لهذا الإعلان سيكون بمثابة خارطة طريق تضمن السياسي السلمي الشامل للازمة في ليبيا لينتهي الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي وإخراج الإرهابيين والمرتزقة والدواعش والمقاتلين الأجانب من كل الأراضي الليبية ليتم تطهير ليبيا كلها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين.

وناشد النائب طلعت السويدي كل الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقنا لدماء الليبيين وحفاظا على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار، معربا عن سعادته الغامرة بإشادة المجتمع الدولي بالدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس السيسي بكل كفاءة واقتدار والجهود المخلصة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لإنهاء الصراع المسلح بين أبناء الشعب الليبي، والحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا والنأي بها بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إطالة أمد الصراع ونهب مقدرات الشعب.