أبو الغيط: نتمنى النجاح للحكومة اللبنانية الجديدة بعد تشكيلها

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ترصد رغم الأزمات، محاولات عربية جادة لبسط السِلم وتعزيز الاستقرار، موضحًا "ندعم في هذا الصدد ما تقوم به الحكومة العراقية من أجل تعزيز سيادة العراق ووحدته الوطنية في مواجهة كل القوى التي تهدف للنيل من هذه السيادة أو تهديد تلك الوحدة".

وأضاف أبو الغيط خلال أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية: "كما نتمنى النجاح للحكومة اللبنانية الجديدة، بعد تشكيلها، في تجاوز الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وهو أمر يتطلب من الفريق الحكومي الجديد قدراً استثنائياً من التجرد والتسامي فوق كل مصلحة بخلاف مصلحة لبنان وشعبه، كما نؤكد دعمنا للسودان في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، ونرحب باستكمال اتفاقات السلام مؤخرا، ونتمنى للاخوة في السودان كل السلام والاستقرار".

وبدأت اليوم الأربعاء أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عن بعد، برئاسة فلسطين خلفًا لسلطنة عمان، ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتناقش الدورة الوزارية العادية لمجلس جامعة الدول العربية عددًا من القضايا العربية المهمة في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات المتسارعة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.