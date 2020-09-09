ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل

تم ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لمساعدته في التوسط للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن كريستيان تينج جيده، عضو البرلمان النرويجى ورئيس الجمعية البرلمانية للناتو، قدم الترشيح.

وقال "جيده" لشبكة فوكس نيوز "قدمت الترشيح الخاص بالرئيس الأمريكي من أجل جدارته، أعتقد أنه بذل محاولة لإرساء السلام بين الدول أكثر من معظم المرشحين الآخرين لجائزة السلام".

وفي رسالته إلى لجنة نوبل، كتب "جيده" أن إدارة ترامب لعبت دوراً رئيسياً في إقامة علاقات بين البلدين، وأنه يتوقع أن تحذو دول الشرق الأوسط الأخرى حذو الإمارات، كما أن هذا الاتفاق يمكن أن يغير قواعد اللعبة التي ستحول الشرق الأوسط إلى منطقة تعاون وازدهار.

ولا يعد ذلك أول ترشيح للرئيس الأمريكي، حيث رشح "جيده"، ومسؤول نرويجي آخر في عام 2018، "ترامب"، للجائزة بعد قمة الرئيس الأمريكي في سنغافورة مع كيم جونج أون.