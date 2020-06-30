نشأت الديهي: الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من يستحق جائزة نوبل للسلام، فمصر تُحب الشعوب الإفريقية بلا استثناء وخاصة دول حوض النيل، ولكن هناك شيء غير مفهوم في موقف إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، مؤكدًا أن وزير الخارجية الإثيوبي كان يمارس ابتزازا سياسيا خلال كلمته بالأمس أمام مجلس الأمن، وحديثه عن أن مصر لا تريد تحقيق تنمية إثيوبيا.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر مدت يدها للسلام، لكن ربما بعض الإثيوبيين لا يدري ماذا يجري، مؤكدًا أن كلمة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أمام مجلس الأمن، هي البيان الأقوى في تاريخ الدبلوماسية المصرية ونحن نفخر ونشرف به، معقبًا: "ارفع القبعة احترامًا للدبلوماسية المصرية، وأجهزة الدولة المصرية على صياغة هذا البيان".

وأشار الإعلامي، إلى أن البيان تم صياغته وقراءته بمهارة فائقة، وتضمن حقائق واضحة لا لبس فيها، فحق مصر تاريخي في عدم قيام إثيوبيا بأي إجراء أحادي فيما يتعلق بسد النهضة، كما أن صوت الدبلوماسية المصرية بالأمس كان أقوى من صوت المدافع لأنه صوت الحق الذي تحميه القوة، مؤكدًا أن المفاوض المصري مل وضج ونفذ صبره من مفاوضات سد النهضة، لكن المفاوض المصري والإدارة الحالية نجحت في إدارة أزمة سد النهضة ببراعة.

وتابع: "جلسة مجلس الأمن بالأمس كانت تشاورية وليس لإصدار قرار ملزم لأحد، بقول للمصريين لا تقلقوا وثقوا فيمن يدير الأزمة واحسنوا الظن".