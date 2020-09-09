تفاصيل جامعة شرم الشيخ الجديدة: ليست أهلية.. وزكي بدر وكيل المؤسسين

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أبرز التفاصيل عن جامعة شرم الشيخ الخاصة الجديدة المقرر إنشائها بمدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، التي صدر منذ قليل قرار رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إنشائها، موضحا أن مؤسسي الجامعة تقدموا منذ فترة لإنشاء الجامعة، ولكن الأوراق لم تكن مستوفاة، مشيراً إلى أنه تم تأجيل النظر في طلب المراجعة، حتى إنهاء واستيفاء جميع الأوراق المطلوبة بشأن الجامعة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن الجامعة خاصة وتخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة، وليست أهلية، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة الملفات قامت بزيادة المعايير المتطلبة لإنشاء الجامعة، و من ثم قام مؤسسو الجامعة بإستيفاء الشروط التي صدر بناء عليها قرار مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر أن وكيل مؤسسي جامعة شرم الشيخ الخاصة، الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر حالياً، مشيرا إلى أن موعد بدء الدراسة بالجامعة لم يتحدد حتى الآن، نظرا لأنها تتوقف على صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن بدء الدراسة بالجامعة.

وتابع المصدر، أن مشروع القانون ينص على "تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة شرم الشيخ"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، وتتكون من كليات الصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، والإدارة والاقتصاد، والطب البشري، والسياحة والفنادق، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وكلية الدراسات العليا".

التعليم العالي:الجامعات الجديدة تزيد من فرص المنافسة والخدمة التعليمية المقدمة للطلاب

وأكد، أن إتاحة التعليم والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية، ستعمل على زيادة المنافسة بين الجامعات وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، قائلا: "كل هذا يصب في مصلحة الطلاب، خاصة أنها تضع الطالب على منصة الاختيار والاتجاه نحو المؤسسة التعليمية التي تلبي طموحاته ورغباته وتناسب إمكانياته".

وتابع، أن مسمى المنشآة التعليمية، يرجع لمالك المنشآة أو المؤسسة أو مجموعة المؤسسين لها، لافتاً إلى أن اللجنة المنوطة ليست لها الحق في إطلاق المسميات على الإنشاءات الجامعية الجديدة، ولكن لها الحق في الاعتراض على مسميات الجامعات إذا كانت متشابهة مع إحدى المسميات للجامعات المقامة.