جامعة حلوان تنظم احتفالية الأم المثالية 15 سبتمبر

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة لعام ٢٠٢٠، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتقام فعاليات الاحتفالية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي في تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتم اختيار الأم المثالية من قبل كل إدارة عامة أو كلية، دون تدخل الجهة المنظمة، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان، تثمن جهود الأم المصرية وتقدرها وتحرص كل عام على تكريمها نظرًا لجهود الأمهات وتضحياتهم من أجل بناء نشأ يفيد المجتمع ويساهم في تنميته.

خدمة اجتماعية تنظم ندوة عن دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة "التحرش"

ومن ناحية آخرى، تنظم وكالة كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع جمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام ندوة "أون لاين"، بعنوان "دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ظاهرة التحرش".

وتتضمن الندوة مناقشة العديد من القضايا، منها دور الخدمة الاجتماعية في نشر ثقافة مواجهة التحرش بالجامعات، ويحاضر فيها الدكتورة عائشة عبد الرسول، أمام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ تنظيم المجتمع بالكلية، كذلك مناقشة دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة ظاهرة التحرش، ويحاضر فيها الدكتورة ميادة منصور عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، أستاذ تنظيم المجتمع المساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

كما تتضمن الحديث عن دور الشرطة في مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر بها اللواء أسامة راضي، وكذلك إعداد القيادات الشبابية في المشاركة بالمبادرات المجتمعية لمواجهة ظاهرة التحرش، ويحاضر فيها كريم حسن همام أستاذ تنظيم المجتمع المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، ووكيل معهد إعداد القادة بحلوان.

كما تناقش الندوة دور المجالس التشريعية في تشريع قوانين لمواجهة ظاهرة التحرش، ويحاضر فيها الدكتورة هند الجبالي أستاذ خدمة الجماعة المساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، ونقيب الاجتماعيين بالإسكندرية، وعضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزه.