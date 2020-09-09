صورة.. مؤلف حكاية "أمر شخصي" لشيري عادل يروّج لمسلسله الجديد

روَّج المؤلف عمرو عبدالحكيم لحكايته الجديدة "أمر شخصي" بمسلسل "إلا أنا" مع الفنانة شيري عادل، حيث نشر صورة من العمل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيس بوك".

وعلق "عبدالحكيم" على الصورة قائلاً، "بسم الله الرحمن الرجيم.. حكاية أمر شخصي.. وفقنا يا رب.. قريباً"، حيث يكثف مخرج العمل محمود كامل ساعات تصوير المسلسل حتى يتم تسليم الحلقات كاملة إلى قناة "dmc".

ومن المقرر عرض حلقات المسلسل يوم السبت المقبل، بعد انتهاء حكاية "أمل حياتي" للفنانة حنان مطاع، التي تعرض حاليًا على قنوات dmc.