مع اقترابه من الـ100 عام.. أشهر فتاوى "الدم" للإرهابي يوسف القرضاوي

94 عامًا "قرن إلا 6 سنوات" عاشها القرضاوي في عالمنا ما بين توجيهات بأفعال شيطانية وأخرى فتاوى تحريضية، فاليوم يحل ذكرى ميلاد يوسف عبدالله القرضاوي، الذي وُلد في قرية صفت التراب بمحافظة الغربية عام 1926، انتمى لجماعة الإخوان الإرهابية مبكرًا، وأصبح من قياداتها المعروفين ويُعتبر "الأب الروحي" للإخوان، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض، هاجر إلى قطر وحصل على جنسيتها مبكراً، وما زال يقيم بها حتى الآن.

خلال فترة رئاسته للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أسقط مئات الضحايا الأبرياء نتيجة لفتواه الإرهابية، وقام القرضاوي بتأليف كتاب "الإخوان المسلمون سبعون عامًا في الدعوة والتربية والجهاد"، يتناول فيه تاريخ الجماعة منذ نشأتها إلى نهايات القرن العشرين ودورها الدعوي والثقافي والاجتماعي في مصر وسائر بلدان العالم التي يتواجد فيها عناصر الجماعة الإرهابية.

يرصد "الوطن" في السطور التالية.. أبرز فتاوى القرضاوي التي تسببت في إراقة دماء الكثير من الأبرياء نتيجة فتواه أثناء رئاسته للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

القرضاوي: معارضو الإخوان في مصر خوارج ويجوز قتلهم

أثناء لقاء تليفزيوني ليوسف القرضاوي عام 2013 تحدث قائلا بنص الحوار: "إن الذين خرجوا على الرئيس محمد مرسي، هؤلاء من ينطبق عليهم من حديث من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه أو فاضربوه بالسيف كائن من كان".

القرضاوي يدعو للعنف في مصر وإشعال حرب أهلية

تحدث يوسف القرضاوي عقب فض اعتصام رابعة في سلسلة من الفتاوى بغرض إشعال الحرب الأهلية، وحرم التصويت في الانتخابات الرئاسية عام 2014، كما حرض على الامتناع عن تأدية الخدمة العسكرية في مصر، الأمر الذى وصفته دار الإفتاء المصرية بـ"الفتاوى الشاذة والمجافية للشرع والمصلحة العليا للبلاد" ونفت الدار علاقة تلك الفتاوى والآراء بالفهم الصحيح للشريعة الإسلامية، ومنهجها الوسطي القائم على ضرورة مراعاة مصالح البلاد.

القرضاوي: يجب التصرف في حدود ما تريده الجماعة

في لقاء تليفزيوني للقرضاوي عام 2015 على قناة الجزيرة، أجاب على سؤال المذيع حول تفجير الشخص لنفسه ولو نتج عنه خسائر في صفوف المدنيين، فأجاب بنص الحوار قائلا: "الأصل في هذه الأمور أنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي، فإذا رأت الجماعة أنها بحاجة إلى من يفجر نفسه في الآخرين ويكون هذا أمرا مطلوبا وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر الممكنة وإن استطاع أن ينجو بنفسه فليفعل إنما لا يترك هذا الأمر لأفراد، لازم تتصرف في حدود ما تريده الجماعة، فالجماعة هي التي تصرف الأفراد حسب حاجاتها وحسب المطالب إنما لا يجوز أن يتصرف الأفراد وحدهم".

القرضاوي: لا حاجة للعمليات "الاستشهادية" التي تنفذ ضد إسرائيل

وفي حوار أجراه الداعية السعودي سلمان عودة مع يوسف القرضاوي على قناة الحوار، حيث سئل عن العمليات "الاستشهادية" التي يقوم بها الفلسطينون ضد قوات الاحتلال، قائلا: "إنه لا يجوز للفلسطينيين القيام بهذا الأمر لأنه أصبح هناك وسائل أخرى، وذكرت هذا في كتابي (فقه الكتاب) وأنا لا أرى أن هذا جائز الآن".

يذكر أن الدكتور القرضاوي في وقت سابق عام 2001، أصدر فتوى بجواز العمليات "الاستشهادية" ضد إسرائيل، واعتبارها أعلى مراتب الجهاد.

القرضاوي: يجب الوقوف مع تركيا في قضاياها ولا يجوز شرعا تركها

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة القرضاوي، بيانا، عام 2015، يدعو المسلمين إلى الوقوف مع تركيا في قضاياها "العادلة"، على حد تعبيره، واقتصادها بكل السبل المتاحة، ودعوة العالم الإسلامي والشعوب المسلمة لدعم المنتجات التركية والسياحة، فلا يجوز شرعا ترك تركيا وحيدة، لأن ما أصابها من عزلة كان بسبب وقوفها مع العدل، على حد زعمه.

القرضاوي يدعم حلف الناتو ويدعوه لدخول دول عربية

لم يكتفِ القرضاوي بدعوة الأمم المتحدة للتدخل في بعض الأنظمة العربية، بل دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو" للتدخل في ليبيا، وتخليصها من معمر القذافي، قائلا على شاشة قناة الجزيرة الإرهابية: "أنا أفتي كل الضباط والجنود الذين يستطيعون قتل القذافي، فليفعل ذلك"، وبالفعل قُتل العقيد معمر القذافي، ونرى ليبيا الآن تعاني من الضعف والانقسام، كحال الدول التي انساقت وراء هؤلاء المدلسين.