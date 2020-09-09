"مدبولي": العشوائيات وصلت الدقي والعجوزة ومدينة نصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ أطراف المدن شهدت نمًوا عشوائيًا بصورة أكثر تعقيدًا من القرى، موضحًا: "بدل ما بنبني سكن أسرة بنبني أبراج".

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء: "أعتقد كل اللي ساكنين في المدن لما بنتحرك على الطرق السريعة والدائرية، بيتأذوا من منظر كتل الطوب الأحمر المتلاصقة، والشوارع الـ3 متر، وبنسأل إزاي هنقدر نطور المناطق، عشان نضمن إن المواطن يخرج في بيئة سليمة، ونوفر خدمات ومستشفيات ليهم".

وأوضح أنّ الحكومة تضطر لهدم العمارات لفتح المحاور المرورية، متابعًا: "عشان نسهل ونفتح محور بنضطر نزيل عشرات العقارات بتكلفة هائلة، لمجرد إني أفتح محور يخرجوا ويدخلوا، ناهيك عن توفير الخدمات".

وأكد رئيس الوزراء أنّ العشوائية وصلت إلى المناطق المخططة مثل الدقي والعجوزة ومدينة نصر: "الأحياء دي كانت مخططة وكلها لا تتجاوز ارتفاعها 4 أدوار زمان".

وتابع: "الرخصة المفروض 4 أدوار ونلاقي الناس بنت 12 دور على الأرض، حتى الأحياء المخططة بقت عشوائية".