النقراشي: ألمانيا رفضت دعم السيارات التي تمشي بالاحتراق

هنأ الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، الدكتورة هالة السعيد لإضافة التنمية الاقتصادية إلي وزارتها، مشيدا بمجهوداتها، مضيفًا "أنها تؤدي واجبها على أكمل وجه، وكان لها مقولة عندما تقدم لها مرشحين للصندوق السيادي المصري، بأن مؤهلات المتقدمين المصريين أعلى من مؤهلات الأجانب، مضيفا أن ذلك هو الاتجاه السليم الذي يجب أن نسير عليه، ونعتمد على أولادنا وليس الأجانب بإعطائنا الأخبار والاستشارات.

وأضاف النقراشي، خلال مداخلة عبر سكايب من ألمانيا، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أنه بخصوص ملف الطاقة وتصدير الطاقة لدول الجوار، هناك خبرين مهمين ظهروا أمس في ألمانيا، الخبر الأول هو أن الحكومة الألمانية اجتمعت لإعطاء مساعدات للصناعة بشكل عام، لأن الصناعة في ألمانيا متأثرة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، كما أن إنتاج السيارات يعد بمثابة قاطرة الاقتصاد في ألمانيا.

وأكمل، الخبر الثاني هو طلب المساواة بين منتجي السيارات الكهربائية وسيارات البنزين، لأن من يشتري سيارة كهربائية يأخذ دعم من الحكومة يصل من ألف إلى 3000 يورو لكل سيارة لمن يشتريها.

وأشار النقراشي، إلى أن الحكومة اجتمعت أمس، لكي يقرروا هل سيتم إعطاء دعم للسيارات التي تمشي بالاحتراق أم سيكتفوا بدعم السيارات الكهربائية، فكان القرار هو استمرار دعم سيارات الكهرباء فقط، وهذا يعني أنه من يريد شراء سيارة اليوم سيفضل أن يشتري سيارة كهربائية بدلا من السيارة التي تعمل بالبنزين.