"مساحات" مهرجان جوال للفنون والتراث: يبدأ بأهالي إسكندرية

"مساحات" للفنون والتراث، مهرجان جوال، يهدف إلى خلق مساحات للفنون والتعبير خارج العاصمة أو المركز، لتمكين المجتمعات المحلية ثقافيًا، وتشجيع أهلها على المشاركة والتعبير عن أنفسهم وثقافتهم وبيئتهم وتراثهم بالفن.

طاهرة طارق، صاحبة فكرة المهرجان تعمل في مجال الإدارة الثقافية منذ أكثر من 6 سنوات، ومهتمة وشغوفة بكل ما يخص الثقافة والفنون والتراث، وعزز من ذلك دراستها لدبلوم التنمية الثقافية، ولديها أكثر من قضية مهتمة بهم مثل إتاحة الثقافة والفنون لكل الناس، والحد من مركزية الخدمات الثقافية، وأيضًا دعم الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعبر عن ثقافتنا وتراثنا.

المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المجالس الثقافية الأوربية اليونيك، حسب تصريح "طاهرة"، لـ"الوطن"، واختير مشروع المهرجان الجوال في إطار الدعوة المفتوحة للمنح من البرنامج الثقافي الأوروبي المصري 2019-2020.

يسعى مهرجان "مساحات" للفنون والتراث إلى المساهمة في الحد من مركزية الخدمات الثقافية، والاحتفاء بالتنوع والثراء الثقافي والتراث المصري في جميع المحافظات، وذلك عن طريق إتاحة ممارسة الثقافة والفنون في الأماكن البعيدة عن المركز، وبناء قدرات الفنانين المستقلين والمهتمين بالفنون في هذه المناطق، ودعم الصناعات الإبداعية التي تعبر عن حضارتنا وتراثنا.

تنقسم فعاليات المهرجان إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي الورش الفنية المكثفة في عدة مجالات أهمها الحكي، والتعبير بالصورة، والحرف اليدوية، والمرحلة الثانية تتمثل في عرض مخرجات هذه الورش في إطار فعالية فنية تمثل الاحتفال بالمهرجان.

يعتمد "مساحات" للفنون والتراث على التشبيك مع شركاء محليين في المرحلة التنفييذية بالمحافظات والمناطق المستهدفة، لتحقيق رؤية وأهداف المهرجان بما يتسق مع طبيعة هذه المناطق، وكذلك الوصول لأكبر قدر من الجمهور المستهدف.

يستهدف مهرجان "مساحات" للفنون والتراث خلال المرحلة الأولى محافظتين، وهما محافظة الاسكندرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، والثانية محافظة أسوان، خلال شهري نوفمبر وديسمبر.