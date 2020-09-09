تأجيل محاكمة المتهمين باغتصاب طفلة وقتلها ونزع أعضائها التناسلية

أجلت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة 11" بالدقهلية، اليوم، قضية اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة "فاطمة إبراهيم مصطفى"، 10 سنوات، والتي عثر على جثتها بالأراضي الزراعية بعد 15 يوما من اختفائها.

وقال عاطف نسيم، محامي أسرة المجني عليها لـ"الوطن"، إن القضية جرى تأجيلها نظرا لانتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ وانشغال عدد كبير من القضاة بها، وسيجري تحديد موعد آخر لنظر القضية وسماع أقوال الشهود وعرض تقرير الطب الشرعي.

تشكلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن طه، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود محمد خطاب، والمستشار أحمد سمير سليم.

ووجهت النيابة العامة لثلاثة أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم، اتهامات بخطف طفلة ابن عمهم واغتصابها واستئصال أعضائها التناسلية، لإخفاء معالم جريمتهم وإلقائها بعد خنقها في الأرض الزراعية جثة هامدة ومقيدة اليدين، انتقاما من والدها وعمتها، بسبب خلافهم على ملكية 8 قراريط أرض زراعية.

وتعود الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018، عندما تلقى مركز شرطة الستاموني، بلاغا من إبراهيم مصطفى عبد الله أبو العلا، 38 سنة، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية باختفاء ابنته، فاطمة، 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي أثناء عودتها من درس خصوصي بقرية "22 النقعة".

واتهم والد الطفلة ابن عمه زوج شقيقته السابق ويدعى عبد الله أ.، 34 سنة، عامل زراعي، ومقيم بذات العنوان أنه وراء اختطاف ابنته بسبب الخلاف بينه وبينه طليقته "شقيقة المبلغ" على قطعة أرض مساحتها 8 قراريط كان قد نقل ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق، وجرى ضبطه وقتها ونفى قيامه باختطاف الطفلة وقررت النيابة إخلاء سبيله لعدم وجود أدلة.

وعثر أحد الفلاحين يوم 14 يناير 2019 أثناء توجهه لأرضه بقرية "21 النقعة" على جثة طفلة وحولها عدد من الكلاب الضالة، وتبين للباحث أنها للطفلة المختفية وعثر عليها مقيدة اليدين وملقاة على وجهها وجرى استئصال أعضائها التناسلية بآلة حادة.

وأكد التقرير المبدئي لتشريح الجثة، أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط، وأن سبب الوفاة الخنق وتعرض الطفلة للاغتصاب أكثر من مرة، ووجود استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي، وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا للسائل في رحم الطفلة.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "عبد الله أ.، 34 سنة، عامل زراعي، وشقيقيه جودة، 38 سنة عامل زراعي، وعلي، 40 سنة، وشهرته عزوز، ومقيمون جميعا بقرية 20 النقعه، وأحمد ا.، 20 سنة، زوج ابنة شقيقة المتهم الأول، ومقيم "قرية 30 بصار"، بالإضافة إلى "سمسمة خ. ف."، ربة منزل، 19 سنة، زوجة المتهم الأول.