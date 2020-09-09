فيديو.. انطلاق حكاية "أمر شخصي" على "dmc" السبت

أعلنت قناة "dmc"، عن انطلاق حكاية "أمر شخصي" بمسلسل "إلا أنا" مع الفنانة شيري عادل، يوم السبت المُقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا"، عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.