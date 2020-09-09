4 أجهزة تساعدك لتقوية شبكة الواي فاي في المنزل

أصبحت شبكة (الواي فاي) Wi-Fi في المنزل أكثر أهمية من ذي قبل، نحتاج إليها لاتصال العديد من الأجهزة، ابتداءً من الهواتف الذكية، والحواسيب، وأجهزة التلفاز الذكية، حتى كاميرات المراقبة، وغير ذلك الكثير، ولضمان اتصال جميع الأجهزة في المنزل يجب أن تكون ضمن نطاق إشارة الواي فاي التي يبثها جهاز الراوتر.

وتتيح لك أجهزة تقوية إشارة الواي فاي توسيع نطاق الشبكة اللاسلكية وتقوية الإشارة لتصل إلى كل ركن من أركان منزلك، خاصةً إذا كنت تحاول تغطية مساحة كبيرة، وذلك عن طريق استقبال الإشارة اللاسلكية من جهاز الراوتر الخاص بك وتقويتها لتغطي الأماكن التي تعاني فيها من ضعف الشبكة.

كما تتميز هذه الأجهزة بأنّها سهلة التشغيل، فكل ما عليك فعله هو اختيار مكان جيد، ويُفضل أن يكون في منتصف المسافة بين جهاز الراوتر وبين المكان المراد تقوية الإشارة فيه، ثم توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، والضغط على زر (WPS) لمزامنته مع جهاز الراوتر الخاص بك.

وليس من الضروري في معظم الحالات أن يكون جهاز تقوية إشارة الواي فاي يحمل العلامة التجارية نفسها لجهاز الراوتر حتى يعمل، حيث يوجد الكثير من الأجهزة التي تتوافق مع معظم أجهزة الراوتر المتاحة في الأسواق، وهناك العديد من الخيارات القوية التي تتوفر بأسعار مناسبة.

وتستعرض "الوطن" أفضل 4 أجهزة لتقوية إشارة الواي فاي في المنزل لعام 2020 وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية على النحو التالي:

جهاز TP-Link RE200 WiFi Extender

يُعتبر جهاز (TP-Link RE200 WiFi Extender) خيارًا مثاليًا للاستخدام في المنزل أو في مكتب صغير، ويتم توصيله مباشرة بمقبس الحائط دون عناء التعامل مع أسلاك الكهرباء، ويتميز بأنه سريع، وموثوق به، ويعمل مع جميع أجهزة التوجيه تقريبًا.

كما أنه سهل الاستخدام جدًا، كل ما عليك فعله هو توصيله بمصدر الطاقة، ثم الضغط على زر WPS في جهاز الراوتر، وزر (RE) في جهاز RE200 للاتصال بالشبكة بسهولة، وسيبدأ بث إشاراته على النطاقين 2.4 و5 جيجاهرتز.

ويقدم كلا النطاقين سرعات ثابتة في جميع أنحاء المنزل تصل إلى 750 ميجابت في الثانية، ما يضمن لك الاستفادة بشكل جيد من سرعة ISP العالية، وهي مثالية لبث الفيديو العالي الدقة، والألعاب عبر الإنترنت وغيرها من المهام التي تتطلب عرض نطاق ترددي عالٍ، إلى جانب سرعات تحميل عالية أيضًا.

جهاز D-Link DAP-1620

يعمل جهاز (D-Link DAP-1620) مع معظم أجهزة الراوتر، ويتميز بأنّه صغير الحجم، ويعمل على النطاقين 2.4 و5 جيجاهرتز، ويقدم كلاهما سرعات تصل إلى 1300 ميجابت في الثانية.

يدعم الجهاز أيضًا تقنية (D-Link Wi-Fi Mesh) التي تعمل مع أجهزة التوجيه المتوافقة لإنشاء شبكة قوية، ويدعم منفذ (Gigabit Ethernet) لإنشاء نقطة وصول Wi-Fi أو توصيل الجهاز سلكيًا.

جهاز TP-Link TL-WA850RE

يعمل جهاز (TP-Link TL-WA850RE) على تقوية إشارة الواي فاي، ويقلل تداخل الإشارة لضمان تغطية Wi-Fi موثوقة في جميع أنحاء منزلك أو مكتبك. ويتميز بالحجم الصغير والتصميم المدمج الذي يتيح توصيله مباشرة بمقبس الحائط، مما يجعل من السهل تثبيته، وكذلك نقله في أنحاء المنزل بمرونة.

يقدم الجهاز سرعة ثابتة تصل إلى 300 ميجابت في الثانية، وهي مثالية لبث الفيديو والموسيقى والألعاب عبر الإنترنت. كما يتضمن منفذ (Ethernet) لإنشاء نقطة وصول Wi-Fi أو توصيل الأجهزة سلكيًا.

يأتي مع الجهاز تطبيق يُسمى (Tether) متاح لهواتف آيفون وأندرويد، يتيح لك الوصول بسهولة إلى الميزات المختلفة وإدارتها، منها: الوضع الليلي للتحكم في مصابيح LED التي تشير إلى جودة الإشارة، مما يسمح لك بالاستمتاع بنوم هادئ ليلاً إذا كان الجهاز موجودًا في غرفة النوم.

جهاز Linksys RE6300

يعمل (Linksys RE6300) على توسيع نطاق شبكة Wi-Fi لديك، بحيث يمكنك الاستمتاع بإشارة Wi-Fi أقوى حتى في الأماكن المفتوحة، ويتوافق مع جميع أجهزة التوجيه اللاسلكية، كما يدعم تقنية تُسمى (Spot Finder) تساعدك في تحديد مكان وضعه الأمثل.

يعمل الجهاز على النطاقين 2.4 و5 جيجاهرتز، ويقدم كلاهما سرعات ثابتة في جميع أنحاء المنزل تصل إلى 750 ميجابت في الثانية، ويمكنه أيضًا تركيز إشارة الواي فاي مباشرة في أجهزتك المتصلة للحصول على الأداء الأمثل، بفضل تقنية (Beamforming).

كما تعمل تقنية (Crossband) على زيادة الاستخدام المتزامن لكلا النطاقين من أجل نقل البيانات العالي السرعة والبث دون انقطاع. ويتضمن أيضًا منفذ (Ethernet).