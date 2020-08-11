في 7 خطوات.. كيف تحسّن من جودة شبكات الواي فاي في المنزل؟

يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي أحيانًا بطء خدمة الإنترنت أو ضعفها عن السرعة التي يحتاجون إليها خاصة في أوقات الذروة، والتي تزيد خلالها نسبة الأحمال على الشبكات، في ظل ظروف تواجد أغلب المواطنين في منازلهم كإجراء احترازي لمنع إصابتهم بفيروس كورنا.

وتستعرض "الوطن" بعض النصائح السريعة لتحقيق أقصى قوة للإشارة وتقليل التداخل مع الإشارة للحد الأدنى بشكل بسيط وفقًا لموقع "ويكي هاو".

تحسين استقبال الشبكة اللاسلكية في المنزل

1. يفضل وضع قطع الأثاث الكبيرة حول الجدران الخارجية للمنزل، سيتحسن الاستقبال إن لم تضطر الإشارة إلى الانتقال عبر قطع أثاث كبيرة تؤدي إلى إضعاف الإشارة.

2. قلل عدد المرايا، إذ تعكس كل الأسطح المعدنية الإشارات اللاسلكية، بما في ذلك الطبقة المعدنية الرقيقة الموجودة في معظم المرايا.

3. ضع جهاز الراوتر في مكان يحقق أقصى فعالية، ويتحدد أداء جهاز الراوتر بشكل كبير اعتمادًا على مكان وضعه، لذا فكّر في وضع الراوتر في الأماكن التالية أثناء اختيار مكان له:

- بالقرب من منتصف المنزل في طابق علوي، أفضل اتجاه لانتقال موجات الراديو هو نحو الأسفل والجانب.

- بعيدًا عن الأرض والوضع الأمثل هو وضع الجهاز على حامل جداري أو رف مرتفع.

- في أبعد نقطة ممكنة عن جهاز الراوتر اللاسلكي الخاص بالجيران (بعد ضبط الجهاز لاستخدام قناة لاسلكية مختلفة بالطبع).

- بعيدًا عن أجهزة الهواتف اللاسلكية والمايكروويف حيث أنها تستخدم نفس التردد (2.4 جيجاهيرتز)، علمًا بأن هناك أجهزة هواتف لاسلكية لا تؤثر على الإشارة اللاسلكية.

- بعيدًا عن كابلات الطاقة وأسلاك أجهزة الكمبيوتر وشاشات مراقبة الأطفال ومصابيح الهالوجين، حيث يمكن أن تتداخل هذه الأسلاك مع استقبال إشارة الراديو.

4. ضخّم استقبال الشبكة عن طريق استخدام مكرّر أو جسر شبكة لاسلكية، إن كان مكتبك بعيدًا عن نقطة الاتصال اللاسلكي بحيث تجد أنك تميل إلى طرف الغرفة لتحصل على استقبال أفضل، استخدم مكرّر شبكة، إذ يقوم هذا الجهاز بتمديد تغطية الشبكة دون الحاجة لمزيد من الأسلاك أو المجهود، ضع مكرّر الشبكة في منتصف المسافة بين نقطة الوصول وجهاز الكمبيوتر لتعزيز الإشارة على الفور.

5. غيّر التشفير من WEP إلى WPA/WPA2\، تشفير WEP وWPA/WPA2 عبارة عن خوارزميات أمان تمنع المخترقين من اختراق شبكتك والمشكلة الوحيدة هي أن خوارزمية WEP (أمان موازي للشبكات السلكية) أقل أمانًا بكثير من خوارزمية WPA/WPA2 (حماية الوصول إلى الشبكة اللاسلكية)، فكّر بالانتقال إلى الخوارزمية الثانية إن كنت لا تزال تستخدم خوارزمية WEP حتى تمنع أي شخص من اختراق شبكتك.

6. قم بالحد من الأجهزة التي تدعمها شبكتك عن طريق تحديد عناوين ماك، ستحصل على سرعة أفضل من الشبكة اللاسلكية كلما قل عدد الأجهزة المتصلة بها (عادة) ويمكنك الحد من عدد الأجهزة التي تصل إلى الشبكة عن طريق إنشاء قائمة وصول من خلال عناوين ماك، عنوان ماك عبارة عن معرّف "تحكم وصول إلى الوسائط" للأجهزة التي تستخدمها أنت وعائلتك.

7. لا تعلن عن اسم شبكتك، ولا تسمح للآخرين بمعرفة أنك تمتلك شبكة لاسلكية في المقام الأول حتى تمنعهم من استغلال إشارة الشبكة (هناك برامج يمكنها اكتشاف الشبكات اللاسلكية المخفية، إلا أن الأمر يستحق العناء)، توجه إلى صفحة المدير في نقطة الوصول وألغِ تفعيل خيار "بث عنوان الشبكة اللاسلكية"، وستتمكن بعد ذلك من الوصول إلى الشبكة بالتأكيد، إلا أنها لن تكون ظاهرة عند بحث جهاز كمبيوتر عن الشبكات اللاسلكية المتاحة.