6 سيارات جديدة طُرحت في السوق المصرية خلال الشهر الماضي

شهدت السوق المصرية خلال الفترة الماضية، عددا من السيارات الجديدة كليا تظهر لأول مرة و موديلات فيس ليفت معظمهم موديل 2021، وفى هذا التقرير نستعرض السيارات الجديدة التى تم طرحها خلال الشهر الماضي

bmw X6

قدمت الشركة البافارية وكيل bmw فى مصر bmw X6 بنسخة M50i بسعر 2 مليون 225 ألف جنيه.

تقدم X6 M50i فى مصر بمحرك 4.4 لتر twin bower turbo مكون من 8 أسطوانات يولد قوة 530 حصانا وعزم 750 نيوتن متر.

هيونداى النترا 2021

من أهم السيارات التى تم طرحها مؤخرا فى السوق المصرية هى هيونداى النترا 2021 الجديدة كليا و تتوفر بـ9 فئات مختلفة بداية من 315 ألف الى 490 ألف جنيه.

تقدم بمحرك 1.6 لتر مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 126 حصانا وعزم 155 نيوتن متر.

هيونداى كريتا 2021

قدمت شركة غبور وكيل علامة هيونداي في مصر الجيل الجديد من كريتا موديل 2021 المجمعة فى الهند وتتوفر بسعر من 360 ألفا إلى 425 ألف جنيه.

وتتوفر بمحرك جديد سعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 113 حصانا وعزم 144 نيوتن متر.

هيونداى أكسنت RB

قدمت هيونداى سيارتها الجديدة أكسنت RB المجمعة محليا بـ3 فئات بسعر يبدأ من 205 آلاف إلى 240 ألف جنيه وتتوفر بمحرك 1.6 لتر مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 125 حصانا وعزم 156 نيوتن متر.

جيتور X70

قدمت شركة نور الدين الشرف لأول مرة في مصر السيارة الصينية جيتور X70 وتقدم بفئتين بسعر 298.800 و328.800 وتقدم بمحرك 1.5 لتر تربو مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 147 حصانا وعزم 210 نيوتن متر.

تويوتا كرورلا هايبرد

قدمت تويوتا إيجيبت النسخة الهجينة من كورولا لأول مرة فى مصر بسعر يبدأ من 560 ألفا إلى 600 ألف جنيه، حيث تقدم بمحرك 1.8 لتر بالإضافة لمحرك كهربائي يولدان معا قوة 167 حصانا وعزم 305 نيوتن متر.

نيسان جوك 2021

قدمت نيسان إيجيبت يوم الأحد الجيل الجديد كليا من جوك 2021 فى مصر بـ3 فئات بسعر يبدأ من 348.500 الى 379.500 وتتوفر بمحرك 1 لتر مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 117 حصانا وعزم 200 نيوتن متر.