"البناء والأخشاب": صناعة الأسمنت تواجه تحديات كبيرة

ناقشت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع لجانها النقابية مستقبل صناعة الأسمنت، والتحديات التي تواجهها في ظل تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن تأثير قرارات وقف تراخيص البناء.

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن صناعة الأسمنت في مصر واحدة من أهم الصناعات التي نتميز بها، وتمثل أهمية كبيرة في قطاع التشييد والبناء.

ولفت الجمل، إلى أن مصر في المرحلة الراهنة تشهد العديد من المشروعات القومية التي تعتمد بشكل أساسي على الصناعات الوطنية ومن بينها الأسمنت، قائلا: "فخر لكل عامل مصري أن يضع بصمته في هذه المشروعات".

وأوضح أن صناعة الأسمنت تواجه العديد من التحديات في الفترة الراهنة، خصوصا بعد توقف حركة البناء، وهو ما تسبب في انخفاض معدلات المبيعات في الفترة الأخيرة، فضلا عن تأثيرات فيروس كورونا وما ترتب عليه من توقف العديد من الأنشطة.

وأكد الجمل، حرص النقابة العامة على الاستماع للجان النقابية في كافة شركات الأسمنت لوضع حلول لكافة المشكلات، مشيرًا إلى الفترة المقبلة ستشهد عقد عدة لقاءات مع ممثلي اللجان النقابية للعاملين في كافة القطاعات التابعة النقابة لمناقشة كافة ما يتعلق بملف التشييد والبناء، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه كل قطاع، بهدف التأكيد دفع عجلة الإنتاج ودوره في مساندة الاقتصاد الوطني.

"أبوالمكارم": قرارات وقف تراخيص البناء أثرت على حركة المبيعات

من جهته أكد طلعت أبو المكارم، رئيس اللجنة النقابية بشركة "تيتان" للأسمنت بيني سويف، أن قرارات وقف تراخيص البناء أثرت كثيرا على حركة المبيعات، مشيرا إلى أن القرار جاء أيضا عقب تداعيات فيروس كورونا مما كانت له آثار سلبية كبيرة.

ولفت أبو المكارم، إلى أن تأثر حركة المبيعات كان له تأثير على جميع العاملين فيما يتعلق ببعض الامتيازات.

ومن جانبه أكد محمود نصار، رئيس اللجنة النقابية بشركة أسمنت بورتلاند الإسكندرية "تيتان"، حرص العاملين في قطاع الأسمنت على سير عجلة الإنتاج، لما تمثله هذه الصناعة من أهمية كبرى.