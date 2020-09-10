أطعمة ليست مفيدة لطفلك في يومه المدرسي منها: العصائر المعلبة

أخطاء كثيرة تقع فيها الأمهات دون قصد، أثناء إعدادهن للوجبات المدرسية، ظنا ًمنهن أن هذه الأشياء مفيدة، وهو الأمر الذي علقت عليه الدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية، قائلة: "أبرز الأخطاء التي تقع فيها الأمهات هي إمداد الأطفال بالعصائر المعلبة وأكياس السيبشي وكذلك البسكويت بالإضافة إلى ساندوتشات المربى الجاهزة والشيكولاتات السائحة، على أمل أن هذه الأغذية مفيدة وسوف تمد الطفل بالطاقة".

وأضافت "نوح" لـ "الوطن": "للأسف العصائر المعلبة لا يوجد بها أي فوائد غذائية كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وهو نفس الأمر بالنسبة للحلوي الملونة وقطع البسكويت"، ناصحة بالابتعاد عن كل ما هو معلب لأنه يؤثر سلباً على صحة الأطفال.

وتابعت استشاري التغذية: "يمكن السماح بتناول هذه الحلوى مرتين فقط أسبوعيا ً نظراً لصعوبة منعها على الأطفال وفي نفس الوقت حتى لا تسبب مشاكل لهم".

حل آخر قدمته "نوح"، للأمهات يكمن في محاولة استبدال تلك الأشياء بنظير لها مصنوع في المنزل، كأن تقوم الأم بتصنيع العصائر الطبيعية وتحليتها بالعسل الأبيض أو تقديم الفاكهة الطازجة أو المجففة، كما يمكن تصنيع المربى في المنزل من الفواكهة الطازجة، واستبدال ساندويشات الشيكولاتة السائحة بزبدة الفول السوداني لاحتوائها على دهون وبروتينات مفيدة للأطفال.

كما نصحت استشاري الأغذية أيضاً، بتصنيع المخبوزات في المنزل إن أمكن واستبدالها بـ " الباتيه" الجاهز، لأنه ضار ولا يوجد به أي فوائد غذائية وكلها مصنعة من الدقيق الأبيض والدهون المهدرجة، والذي يصنف ضمن السموم البيضاء التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسمنة في حال عدم السيطرة على تناولها، وكذلك تؤدي إلى فقدان التركيز خلال اليوم الدراسي.

وأكدت "نوح" على ضرورة استبدال الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض "الفينو" بالخبز البلدي أو الخبز البني المصنوع من حبة القمح الكاملة، نظراً للفوائد التي تحتوى عليها.

وشددت استشاري التغذية بأهمية التركيز على البروتين في إعداد الوجبة المدرسية للأطفال مثل ساندوتيشات البيض والفول، وضروروة إمداد الأطفال بحصصهم اليومية من الألبان ومنتجاتها مثل الزبادي بالفواكه، وكذلك أن يكون اللبن نصف دسم مع ضرورة الابتعاد تماماً عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون.

وشجعت "نوح" الأمهات بضرورة إشراك أطفالهم في اختيار علب الأكل "اللانش بوكس"، وكذلك تصنيع الوجبات الغذائية بطريقة غير تقليدية مثل تصنيعها على هيئة أشكال.