استشاري تغذية: 50% من بروتوكولات كورونا تعتمد على الفيتامينات والمعادن

قال الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، إن 90% من بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا على مستوى العالم اعتمدت على بروتوكول ثابت، 50% من البروتوكول تعتمد على الفيتامينات والمعادن كدعم أساسي للجهاز المناعي لمواجهة فيروس كورونا أو أي فيروسات أخرى.

وأضاف "صلاح الدين" خلال اتصال عبر "زوم"، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية نهى عبد العزيز، أن بعض الأطباء ينصحون بعدم الإكثار من تناول الأملاح أو عنصر الصوديوم رغم أنها تساعد على تقوية المناعة، لافتا إلى أن هناك نوعين من الأملاح أحدهما مفيد والآخر ضار، موضحا أن تدخل الإنسان في صنع الملح أفسد وظائف المعادن الموجودة داخله، "لما تنزل الماركت وتشتري الملح المُصنع فأنت بتشتري حاجة مضرة لجسمك".

وأوضح أن الصوديوم من الأملاح المفيدة حيث ينظم 85% من المياه داخل الجسم، لافتا إلى أن الصوديوم يتواجد في كل الأغذية المُعلبة والمياه العادية، موضحا أن الإكثار من تناول الصوديوم يؤدي لارتفاع في ضغط الدم ومشكلات في القلب والتبول، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت 3 آلاف مللي جرام أي معلقتين من الصوديوم للفرد على مدار اليوم.