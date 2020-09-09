الجيش الليبي يتحرك لإزالة التعديات على أملاك الدولة: سنضرب بيد من حديد

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة الليبية، واسترداد المواقع التابعة للدولة التي تم اغتصابها، قائلًا إنه "سيضرب بيد من حديد" لأجل هذا الغرض.

وشدد الجيش الوطني الليبي، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، على أنه لم يعتد بأي إجراء يتعلق بحيازة أو تملك أو رد أو استرجاع أي عقار مملوك للدولة إلا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.

كما شدد الجيش الليبي على أن التعدي على ممتلكات الدولة والممتلكات العامة والخاصة يدل على عدم الوطنية لدى المتعدين، كما أنه عبث بالحقوق والملكية ويتسبب في ضرب النسيج الاجتماعي وخلق الفوضى، مؤكدًا أنه عمل تجرمه الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الاجتماعية.

وأكد الجيش الليبي أنه سيضرب بيد من حديد، وسيتخذ كل الإجراءات الصارمة تجاه كل من تسول له نفسه الاعتداء على أملاك الدولة أو الممتلكات الخاصة، سواءً كان مدنيًا أو عسكريًا.

كما لفت إلى أنه سيتم محاسبة المعتدين بأشد العقوبات وفقًا لقانون العقوبات العام والقانون العسكري، وإلزام المعتدي بدفع التعويض اللازم لجبر الضرر وإزالة التعديات.