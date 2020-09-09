انفجار قرب القصر الرئاسي في الصومال

وقع انفجارا، مساء اليوم، قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية، مقديشو.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار وقع بالمسرح الوطني قرب القصر الرئاسي، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ولم يصدر تصريحات رسمية من السلطات حول طبيعة الانفجار أو وقوع خسائر، ولكن راديو "دانان" الصومالي ذكر أنه ناتج عن تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش قرب القصر الرئاسي.

وفي السياق نفسه وقبل يومين، وتحديدًا يوم الاثنين الماضي، قُتل عنصران من القوات الخاصة الصومالية، وجُرح 3 عسكريين بينهم ضابط أمريكي بانفجار سيارة جنوبي البلاد، وفقُا لما ذكرت قناة العربية.

وفى وقت سابق، كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) أن الولايات المتحدة شنت إجمالي 46 غارة جوية لإضعاف حركة الشباب المتشددة في الصومال هذا العام، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مدير الشؤون العامة في "أفريكوم" الكولونيل كريس كارنز في بيان أورده (راديو شابيلي) الصومالي إن الجيش الأمريكي يواصل تدريب القوات الصومالية ودعم العمليات بشن غارات جوية دقيقة، مضيفا أن "الشباب" عدو خطير يشكل تهديدا على الصومال وجيرانه والولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الحركة تهاجم بشكل دوري المواطنين الصوماليين وقوات الجيش والشركاء، منوها بأن القوات الصومالية والولايات المتحدة والشركاء الدوليين يعملون على الحفاظ على الحياة مع زيادة الأمن والاستقرار، وفي نهاية المطاف تحقيق الاحتمالية طويلة الأمد بشأن زيادة الرخاء.

وأكدت "أفريكوم" أن حركة الشباب تعتمد على التضليل والأكاذيب، وتواصل الحركة نشر المعلومات الكاذبة، والتي من بينها الادعاء الخاطئ هذا الأسبوع بمقتل قوات أمريكية في هجوم.