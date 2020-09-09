"النفط والغاز".. تقرير يرصد بوصلة أردوغان الاستعمارية في المنطقة

تحدد الثروات النفطية سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخارجية كما يحدث الآن في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط وحدث من قبل في سوريا والعراق، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن تركيا تستهلك كميات هائلة من الطاقة سنويا وتستورد ما قيمته 50 مليار دولار سنويا وتفتقر المناطق البحرية التابعة لها للنفط والغاز ومن هنا جاءت الفكرة في الاستيلاء على مصادر الطاقة لوقف فاتورة النفط والغاز السنوية بالعملة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن نظام أردوغان اشترى النفط من تنظيم داعش بأثمان زهيدة عبر التهريب للحدود التركية في كل من سوريا والعراق، كما لا يزال أردوغان يحاول تحقيق مكاسب نفطية في سوريا عبر السيطرة على الشمال السوري.

وفي العراق تجاهل أردوغان الحكومة المركزية واتجه إلى الأقاليم المحلية ليعقد معها اتفاقات لشراء النفط والغاز، الأمر الذي رفضته بغداد ولجأت للمحاكم الدولية لحماية نفطها، أما في ليبيا فيبقى الهدف الأساسي من التدخل التركي هو الطاقة.

ولجأت تركيا إلى إبرام اتفاق بحري مثير للجدل مع حكومة السراج تسيطر تركيا بموجبه على مناطق لا تخضع لها بموجب القانون الدولي وتسمح لها بالتنقيب عن النفط والغاز الليبي والاستيلاء عليه.

كما تعد منطقة شرق المتوسط مطمعا كبيرا لتركيا لما تحتويه من مخزون هائل من الغاز الطبيعي يقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب وتريد أنقرة أن تستحوذ على النصيب الأوفر من تلك الثروات بالتغول على حقوق مصر واليونان وقبرص وهكذا تنكشف حقيقة أردوغان وسعيه للاستيلاء على مصادر الطاقة.