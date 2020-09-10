211 ألف مركبة تمتعت بإعفاء "زيرو جمارك".. منها سيارة ياسمين صبري

دخلت مصر نحو 211 ألف سيارة أوروبية وبلغت إجمالي قيمتها نحو 85 مليار جنيه بعد مرور 19 شهرا على رفع التعريفة الجمركية في مصر بالكامل على السيارات ذات المنشأ الأوروبي إلى صفر، وهو ما يُعرف عليه إعلاميا بـ "زيرو جمارك" الذي بدأ تطبيقه في الأول من يناير 2019 واستطاعت الدولة تحصيل رسوم جمركية عنها بلغت 23 مليار جنيه.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير بعد مراجعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك عدد وقيمة السيارات الأوروبية التي عبرت الحدود المصرية بعد "زيرو جمارك" بالإضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية التي دخلت الخزانة العامة للدولة منذ هذا التاريخ وحتى نهاية يوليو الماضي.

سيارة ياسمين صبري ضمن السيارات التي تمتعت بـ"الزيرو جمارك"

كانت سيارة الفنانة ياسمين صبري ضمن السيارات التي تمتعت بـ"الزيرو جمارك" حيث أوضحت مصلحة الجمارك المصرية في بيان الأسبوع قبل الماضي تفاصيل الإفراج الجمركي عن سيارة الفنانة ياسمين صبري، ولفتت إلى أن إجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركى 3717137,20 جنيها لذلك فإنه السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية

إعفاء سيارة ياسمين صبري يعادل 8.3 مليون جنيه

وأكدت المصلحة في بيان، أن إخطار المرور الخاص بسيارة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبرى تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس 2020 باسم ياسمين أشرف مدحت ابراهيم صبري ومشمولة طبقا للمعاينة سياره ماركه رولز رايس داون موديل 2020 السعه اللتريه 5600 ( 12 ) سلندر منشأ إنجلترا الشحن من ميناء ليماسول قبرص .

وتابع أنه تم قبول القيمة بمبلغ 6.1 مليون جنيه كما تم وضع البند الجمركي رفم 8703249090 لافتا إلى إدراجها تحت الفئة الجمركية 135% ضريبة الوارد + 8.5% رسم تنمية +30% ضريبة جدول +14% ضريبة قيمة مضافة.

وأشار إلى تقديم شهادة يورو 1 رقم 353199 موضح المنشا Ec اتحاد أوروبي بغرض تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وتم تطبيق الاتفاقية بمعرفة موظف الاتفاقيات وبالتالي أصبحت السيارة معفاة من ضريبة الوارد بالكامل ومبلغ الإعفاء يعادل 8.3 مليون جنيه وسددت الرسوم التي تضمنت رسم تنمية 8.5% بقيمة 519 ألف جنيه، علاوة على + 30% ضريبة جدول +14% قيمة مضافة.

استيراد 92 ألف سيارة بقيمة 45 مليار جنيه في عام 2019

في عام 2019 أفرجت الحكومة خلال عن 92 ألف سيارة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 45 مليار جنيه وبلغت حصيلة الرسوم والضرائب عن تلك السيارات نحو 13 مليار جنيه اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وُقّعت في 26 يناير2001، وبناء على هذه الاتفاقية تقرّر إقامة منطقة تجارة حرّة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

الاتفاقية هدفت إلى تهيئة المناخ للتبادل التجاري في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين، حيث يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكميّة والتعريفة الجمركية، وفقا لجداول سلعية وزمنية معينة.

شروط للتمتع بالإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية

مصلحة الجمارك المصرية حددت شروطا للتمتع بالإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية حيث أوضح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، لـ"الوطن"، عددا من الشروط الواجب توفّرها في السيارات الأوروبية حتى تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل.

وأضاف "نجم" أن جزءا كبيرا من السيارات المستوردة خلال عام 2019 الماضي استفادت من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية و"أغادير"، التي تنصّ على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات، حيث أُعفيت تلك السيارات من سداد أكثر من 13 مليار جنيه خلال عام 2019، بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض أسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي، إلى جانب مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنه يجب أن تكون السيارة جديدة وليست مستعملة، علاوة على استخراج شهادة "يورو 1" من دولة المنشأ الأوروبي المنتجة للسيارة، ويجب أن تكون السيارة من دولة تتبع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فاتورة شحن موضح بها سعر وطريقة الشحن وفاتورة شراء السيارة، بالإضافة إلى "بوليصة" الشحن، ولا بد أن يتم الشحن من الميناء الأوروبي إلى الميناء المصري مباشرة.

وحول الرسوم والضرائب بخلاف الجمارك، قال "نجم" إنه "يجب سداد الرسوم والضرائب المقررة على السيارات الأوروبية بعد شحنها إلى الموانئ المصرية، والتي تختلف باختلاف سعة المحرك" مضيفا أن "السيارات ذات السعة اللترية، من 1300 حتى 1600 سي سي، يتم دفع رسوم 14%، في صورة ضرائب على القيمة المضافة، و1% رسوم جداول، و3% رسم تنمية. بينما السيارات التي سعتها اللترية من 1600 حتى 2000 سي سي، فيتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها تقدر بـ 14%، و5% رسم تنمية و15% رسوم جدول. وأخيرا السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سي سي فيما أعلى، فيفرض عليها 14% ضريبة قيمة مضافة و8.5% رسم تنمية، و30% رسوم جدول".

الحصيلة في الـ 8 أشهر الأولى من 2020

في الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي وتحديدا منذ يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغت أعداد السيارات التي أفرجت عنها مصلحة الجمارك المصرية في جميع المنافذ الجمركية الرئيسية الخاصة بالسيارات نحو 78 ألفا متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار جنيه ، وبلغت الرسوم والضرائب الأخرى التي دخلت الخزانة المصرية بخلاف الضرائب الجمركية المعافاة نحو 8 مليارات جنيه.