حواديت السينما: داوود عبدالسيد يتحدث عن الكيت كات بعد 29 عاما من عرضه

في مثل هذا اليوم 9 سبتمبر عام 1991 تم العرض الأول لفيلم الكيت كات من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ومجموعة من كبار النجوم وجاء الفيلم من إخراج داوود عبد السيد.

وتحدث المخرج داوود عبد السيد عن ذكريات إخراجه للفيلم وكيفية اختيار رواية "مالك الحزين" للأديب إبراهيم أصلان وتحويلها لفيلم سينمائي، والذي أكد أن كل فيلم قدمه في مشواره السينمائي يعتبره محطة مهمة بحياته.

وعن سبب تحويله لرواية "مالك الحزين" لفيلم سينمائي وكتابته للسيناريو الخاص بالفيلم، قال داوود عبدالسيد لـ"الوطن" إنه قرأ الرواية عقب الانتهاء منها وجد نفسه يقرأها مرة أخرى من جديد، مؤكدا أنه أحب الرواية بشكل كبير.

وأضاف "عبد السيد" أنه مع الانتهاء من القراءة الثانية للرواية تكوَّن لديه تصور لمعالجة سينمائية للرواية ومن هنا كان السبب هو الإعجاب بالرواية وأدب إبراهيم أصلان فقرر كتابة سيناريو الفيلم فرواية "مالك الحزين" قد أوحت له بالمعالجة السينمائية لها وتقديمها في فيلم "الكيت كات".

وأكد المخرج داوود عبد السيد أنه قد استأذن الروائي إبراهيم أصلان في كتابة سيناريو الفيلم المأخوذ عن روايته وبعد الانتهاء من الكتابة أعطاه لإبراهيم أصلان وقرأه ولم يبدِ أي اعتراض على سيناريو الفيلم.

وأوضح داوود عبد السيد أن المعالجة السينمائية للرواية قد تضمنت بعض التغييرات المختلفة التي قدمت في الفيلم، فمثلا بعض الأجزاء في الرواية لن تؤخذ في سيناريو الفيلم، كما تغيرت علاقات بعض الشخصيات في الفيلم عنها في الرواية فمثلا في الرواية لم يكن الشيخ حسني والد يوسف مثلما ظهرت في أحداث الفيلم.

يذكر أن فيلم الكيت كات شارك في بطولته "محمود عبد العزيز، أمينة رزق، شريف منير، عايدة رياض، نجاح الموجي وأحمد كمال"، وكتب كلمات أغاني الفيلم الشاعر سيد حجاب والموسيقى التصويرية راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد.