محافظ الشرقية: نستقبل 2000 طلب تصالح يوميا

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن كافة الإجراءات التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تتعلق بالتصالح في مخالفات البناء ستُطبق سريعًا، حيث سيتم استلام أوراق المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بدون أي اشتراطات، على أن تُستكمل الأوراق خلال شهرين.

وأشار "غراب"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "extra news"، إلى أن معدل الإقبال بالنسبة للمواطنين المتقدمين للتصالح زاد خلال الفترة الحالية، حيث كانت المراكز التكنولوجية تستقبل 700 طلب في اليوم، ثم ارتفع لـ2000 طلب في اليوم، ما يعكس وعي الشارع المصري بالقانون.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المواطن استوعب فكرة تقنين أوضاعه في ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تقدم تقدم 60 ألف مخالف في المحافظة للتصالح بنسبة 25% من عدد المخالفات بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تبحث تخفيض أسعار التصالح للمواطنين الجادين في التصالح، وذلك نسبة 20% على قيمة التصالح في المناطق التي يزيد سعر المتر فيها عن 50 جنيهًا، باعبتاره الحد الأدنى الذي نص عليه القانون.

وأكد أن اقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء في المدن أكثر من القرى، موضحًا أن تسهيل أوراق التصالح يزيد من إقبال المواطنين، لافتًا إلى وجود توجيه من مجلس الوزراء باستقبال أي أوراق تفيد بجدية التصالح، "نستقبل حتى لو بطاقة شخصية عشان يكمل إجراءات التصالح".

وتابع: هناك إقبال كثيف على المراكز التكنولوجية، ما تسبب في فتح الوحدات المحلية لاستقبال الطلبات وسداد قيمة التصالح في البنوك، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع العديد من البنوك في المحافظة، لتواجد مندوب من البنك يحصل على قيمة التصالح في المراكز التكنولوجي للتسهيل على المواطنين.

وأوضح مد فترة العمل للموظفين وعدم وجود إجازات يومي الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أن المخالف يتقدم بصورة البطاقة فقط لإثبات جدية التصالح، وهذا يسرى على كل مخالفات البناء.