طارق عامر: أجرينا "جراحة" لسياسات البنك المركزي.. والرئيس دعمنا

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوكل اليه منصب محافظ البنك المركزي في نوفمبر 2015، وكانت فترة صعبة للغاية، ولكن كان الأمر بمثابة تشريف بالنسبة له، مؤكدًا أنه عمل في "المركزي" قبل ذلك مع فاروق العقدة، وتم تحقيق العديد من الإنجازات في هذه الفترة.

وأكد "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن نسبة النجاح والنهوض بالبنك المركزي في تلك الفترة كانت 30%، فالأوضاع كانت صعبة، موضحًا أنه عندما تم تكليفه من الرئيس السيسي عرض عليه رؤية البنك المركزي للأوضاع.

وتابع: "نجحنا في البنك المركزي بفضل دعم القيادة السياسية في مصر، وتفهمها للرأي الفني للبنك المركزي، عملنا عملية جراحة للبنك وغيرنا سياسات، وكان هناك معارضة من البعض على ذلك، ولكن تمت بفضل دعم القيادة السياسية".