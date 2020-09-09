عامر: السيسي وافق على الإصلاحات الاقتصادية رغم تخوفات الحكومة

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه كان هناك تخوف كبير داخل الحكومة المصرية من الإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي، "كان فيه خوف، والخوف طبًعا بيضرنا في حاجات كثيرة"، مؤكدًا أنه كان يجب أن يتم اتخاذ حل جذري وجراحة عاجلة من أجل تجاوز هذا الوضع الصعب.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن أحدًا من أعضاء الحكومة لم يؤيد تلك الإجراءات سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط، " قبل تحرير سعر الصرف كان معانا 800 مليون دولار في البنك المركزي فقط، طبعًا ده مشكلة، لأنهم يتصرفوا في أسبوع".

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه كان يجب اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية كون هناك اختلالا في السياسة البنكية، "الوضع كان كارثي، كان كل شيء سيتوقف، الحياة ستتوقف"، موضحًا أن مصر كانت تستورد وقودًا بمليار دولار في الشهر، وخلال هذه الأزمة لم نكن قادرين على الاستيراد.

وتابع: "الوقود ده كان عشان احتياجات المواطن، ولمحطات الكهرباء، بالتالي الكهرباء كانت ستنقطع، مش قادرين نشتري الأدوية والمواد الغذائية، إحنا بنستورد بمليار دولار في السنة لحمة، ومليار دولار فراخ، و2 مليار دولار قمح، الحاجات دي مكنتش هتبقى موجودة، قلنا تبقى موجودة وغالية شوية افضل مما تكونش متوفرة ".