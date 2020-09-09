عامر: وضعنا كان صعب وكنا بندور على 100 مليون دولار قبل تحرير سعر الصرف

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه عندما عرض خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وإبلاغهم برغبة مصر في اللجوء لصندوق النقد الدولي، اعترض الكثيرون كون الانطباع في هذا الوقت على صندوق النقد الدولي أنه سيئ السمعة، ولكن المجموعة الاقتصادية الوزارية وافقت على خطة الإصلاح.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة كانت في وضع اقتصادي صعب، وقامت بتخفيض رواتب البعثات الدبلوماسية في الخارج، "كنا بندور على 100 مليون دولار"، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب منه وضع خطة قصيرة الأجل وطويلة الأجل للنهوض بالاقتصاد.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن القيادة السياسية في مصر كانت لديها ثقة في المستقبل، وكانت تثق في الاقتصاد المصري وقدراته، موضحًا أنه كان يلتقي الرئيس السيسي أسبوعيًا، "كنا بنقعد كل أسبوع لوحدنا، بيديني وقت جامد جدا، كنا نناقش الآثار المترتبة على قرار تحرير سعر الصرف، بس الرئيس لقط الموضوعات وآثارها".