طارق عامر: لا نستطيع تلبية المتطلبات المعيشية دون استقرار سياسي

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الوضع الاقتصادي يرتبط بالاستقرار السياسي، موضحًا أن البنك المركزي لن يستطيع تحقيق استقرار معيشي للمواطنين دون ذلك.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر كانت تعتمد دوليًا على الاستثمار الدولي، وتتعامل مع الشركات الدولية في التنقيب عن النفط، " لو كان وضعنا السياسي سيئ الناس دي كلها مكنتش هتتعامل معانا"، مؤكدًا حدوث استقرار سياسي في مصر عقب القضاء على جماعة الإخوان.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه كان هناك ثقة متبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب بعد ثورة 30 يونيو، ولذلك تم تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.