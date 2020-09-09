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فيديو .. مصطفى شعبان عن تدريس مادة "احترام الآخر": فخور باليوم ده

كتب:

حاتم سعيد حسن
09:38 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان

عبر الفنان مصطفى شعبان، عن سعادته بعد اتخاذ قرار بتدريس مادة "القيم واحترام الآخر" لطلاب الصف الثالث الابتدائي.

ومن خلال حسابه الخاص بـ"تويتر" نشر مصطفى شعبان مقطع فيديو للطفل "مهند" وهو يطالب وزير التربية والتعليم بتدريس المادة معلقًا: "وتحقق الحلم.. تدريس مادة احترام الآخر، فخور جدًا باليوم ده وبأولادنا، شكرًا فخامة الرئيس للاستجابة السريعة قادرون باختلاف ‎ضد التنمر".

يذكر أن مصطفى شعبان في مطلع الشهر الجاري أثنى على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيدة فيروز، معلقًا على حسابه الخاص بـ"تويتر"، قائلًا "‏⁧‫فيروز‬⁩ الصوت اللي علمنا الحب وشط إسكندرية والانتماء تستحق التكريم دائمًا وأبدًا.. ماكرون‬⁩"

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