فيديو .. مصطفى شعبان عن تدريس مادة "احترام الآخر": فخور باليوم ده

عبر الفنان مصطفى شعبان، عن سعادته بعد اتخاذ قرار بتدريس مادة "القيم واحترام الآخر" لطلاب الصف الثالث الابتدائي.

ومن خلال حسابه الخاص بـ"تويتر" نشر مصطفى شعبان مقطع فيديو للطفل "مهند" وهو يطالب وزير التربية والتعليم بتدريس المادة معلقًا: "وتحقق الحلم.. تدريس مادة احترام الآخر، فخور جدًا باليوم ده وبأولادنا، شكرًا فخامة الرئيس للاستجابة السريعة قادرون باختلاف ‎ضد التنمر".

وتحقق الحلم ، تدريس ماده "احترام الاخر " فخور جدا باليوم ده و باولادنا ،، شكرا فخامه الرئيس للاستجابه السريعه ..#قادرون_باختلاف #ضد_التنمر #التنمر pic.twitter.com/T9059wvjfE — Mostafa Shaban (@MostafaShaban) September 9, 2020

يذكر أن مصطفى شعبان في مطلع الشهر الجاري أثنى على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيدة فيروز، معلقًا على حسابه الخاص بـ"تويتر"، قائلًا "‏⁧‫فيروز‬⁩ الصوت اللي علمنا الحب وشط إسكندرية والانتماء تستحق التكريم دائمًا وأبدًا.. ماكرون‬⁩"