مكلف بحراسة موكب محافظ البحيرة.. ضابط شرطة يُنقذ طفلًا من الموت المحقق

أنقذت شجاعة ضابط شرطة، طفل ٦ سنوات من الموت، بعدما أسرع إليه والتقطه قبل سقوطه من شرفة شقته المجاورة لمبنى ديوان عام المحافظة، محل عمل ضابط الشرطة، وأرجأ الضابط خروج موكب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لحين إنقاذ الطفل فور مشاهدته وهو يتدلى من شرفة منزله أثناء لهوه.

كان المقدم حسن عيد، المكلف بتأمين موكب محافظ البحيرة، شاهد الطفل ياسين هيثم الخياط، يتدلى من شرفة منزله المجاور لمبنى المحافظة، بالتزامن مع تجهيز موكب المحافظ للخروج من المبنى، وعلى الفور هرول مسرعا للطفل الذي لم يستطع الصمود والتمسك بشرفة المنزل، والتقط الطفل الذى سقط من الشرفة فور وصوله.

وأثناء ذلك اتصل الضابط بمحافظ البحيرة لتأجيل موعد خروجه لحين الانتهاء من إنقاذ الطفل، في الوقت الذي تجمع فيه سكان المنطقة والمارة، واتصلوا بسيارة الإسعاف التي حضرت على الفور، وأجرت الإسعافات الأولية للطفل الذي فقد وعيه إثر الصدمة.

وأعرب محافظ البحيرة عن فخره برجال الشرطة، الذين يقدمون أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية، مؤكدًا أن ما قام به الضابط المكلف بحراسة موكبه يرسخ مبدأ "الشرطة في خدمة الشعب".