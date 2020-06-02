مدير مستشفى طنطا: إنقاذ طفل بعدما اخترق جسده "سيخ حديدي"

قال الدكتور أحمد غنيم، مدير مستشفى جامعة طنطا، إن الإطباء نجحوا في إنقاذ حياة طفل بعدما اخترق جسده سيخ حديدي بالكامل، وعلى إثر ذلك، تم تكوين 4 فرق طبية لإنقاذ ذلك الطفل.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن الفرق الطبية المشكلة كانت من قسم التخدير والعناية المركزة، وجراحة الجهاز الهضمي، موضحا أن الطفل قد تم تحويلة من مستشفى كفر الشيخ إلى جامعة طنطا لوجود خبرات متراكمة في وحدة الطوارئ بجامعة طنطا: "الحالة بتاعته كانت نادرة وكانت من الحالات الصعبة جدا".

وأكد على أنه وبعد وصول الطفل إلى المستشفى تم تجهيز كل الفرق الطبية وتجهيز غرفة العمليات في خلال 25 دقيقة، وتم إخضاعه للعملية الجراحية التي استغرقت ساعتين، مشيرا إلى أن السيخ قد قارب المتر في طوله مما أدى إلى وجود مشكلات أثناء إجراء الأشعة عليه: "السيخ كان أطول من حجرة الأشعة المقطعية".