عمرو مصطفى يوجه رسالة غامضة: "راحت عليه حتى لو غنى الأطلال"

وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة غامضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يهاجم فيها أحد الفنانين دون أن يفصح عن شخصية هذا النجم، فيما اعتقد عدد كبير من متابعيه أنه يقصد النجم عمرو دياب بسبب الخلافات القائمة بينهما منذ عدة أسابيع، خاصة بعد طرح الأخير عدة أغنيات لم تحتوي على أي أعمال لـ "مصطفى".

وكتب عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "طب والله راحت عليه خلاص حتى لو غنى الأطلال ادخلوا باللجان براحتكم أنا أصلا بستفزكم علشان هطلع لايف الفترة الجاية ونسمع مزيكا بجد، فلازم انضف الصفحة، استمروا علشان الأدمن تعمل بلوك ونخلص بسرعة".

وردا على منشور الملحن جاءت تعليقات الجمهور لتهاجمه، ومنها "والله أحلى حاجة أن عمرو دياب مش شاغل نفسه بيك ولا بيرد أصلا بيرد عليك بشغله الناجح"، وكتب آخر: "عمرو دياب هو اللى عملك".

واقترب المطرب عمرو دياب من تحقيق 10 ملايين مشاهدة بكليب "أماكن السهر " الذي تصدر التريند منذ بداية طرحه.

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.