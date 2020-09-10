وزير التعليم: لا تغيير في مكافآت المعلمين

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يحدث أي تغييرات في مكافآت المعلمين، معتبرًا أن العام القادم هو عام تقدير المعلم.

وقال شوقي خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا تغيير في مكافآت الامتحانات للسادة المعلمين"لا تغيير في مكافآت الامتحانات للسادة المعلمين.. العام الدراسي القادم هو عام تقدير المعلم".

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي أعلن انتهاء نظام الثانوية العامة الجديد، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستكون بشكل إلكتروني بالكامل، وأنه سيتم تصحيحها إلكترونيًا بدون تدخل أي عنصر بشري وأن الطالب سيعرف درجته فور انهائه الامتحان.