هيئة جودة التعليم: وضع معايير قياسية تساعد على التأهيل الجيد

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة تم إنشاؤها في عام 2006 ولها أهداف أساسية ومنها وضع معايير ضمان جودة التعليم والدعم الفني للمؤسسات التعليمية، وتقييم المؤسسات عبر الزيارات الميدانية، وبناء الثقة في مخرجات العملية التعليمية

وأضافت "عيد"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الهيئة تضع معايير قياسية وتساعد المؤسسات التعليمية بالخبرات ما يؤهل تلك المؤسسات لإخراج جيل متعلم بشكل جيد، موضحة أن التعليم شهد منذ عام 2014 تطورا ليواكب النظريات الدولية لتعلم جيد يكسب النشء مهارات حياتية تساعده بأن يكون قادرا على التفكير والفهم والتطوير، ولا يعتمد على الحفظ والتلقين فقط.

وأكدت أن مصر لديها قيادة سياسية واعية وتعمل على ملف تطوير التعليم وإلحاقة بالتعليم بالدول المتقدمة، كما يساعد الطلاب في البحث والتحري للوصول للمعلومات، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع البنية التحتية وكثافة الفصول واستراتيجيات وطرق التعلم وكذا مخرجات العملية التعليمية، وهو أداء الطلاب في التقييم النهائي الخاص بهم على مدار الـ3 سنوات، وشهدنا تغييرا كاملا في طرق التعليم والمناهج وقياس فهم الطالب.

وتابعت عيد: "تقدمنا عددا كبيرا من المراكز عالميا في التعليم العالي والأزهري وما قبل الجامعي، في السنوات الأخيرة، ولا نتوقع أن التغيير سيتم في ليلة وضحاها".

وأشارت إلى أن مصر من أفضل الدول التي تخطت جائحة كورونا العالمية، حيث تم عقد امتحانات للثانوية العامة، في حين أوقفت دول كبرى امتحانات الطلاب خشية من الفيروس، وأدير ذلك الملف بحرفية كبرى أدت إلى النجاح في النهاية، وأنشأنا وحدة خاصة في الهيئة لمتابعة كل المستجدات وما يحدث في ضمان جودة التعليم عن بعد، كما تم الاستعداد للعام الدراسي بتكوين فرق ستقوم بجولات ميدانية للمدارس.