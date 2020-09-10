الحكم على متهم بـ"داعش الصعيد" اليوم

تُصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، اليوم، حكمها في إعادة محاكمة متهم واحد، في قضية تشكيل خلية إرهابية والانضمام لها والمعروفة باسم "داعش الصعيد".

ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

وكان النائب العام السابق، وافق على إحالة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض، بينها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات عن أنّ المتهمين تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.