الحكم على متهم في "داعش الصعيد" 10 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، حجز إعادة محاكمة متهم واحد، في قضية تشكيل خلية إرهابية والانضمام لها والمعروفة باسم "داعش الصعيد"، لجلسة 10 سبتمبر القادم، للحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفي خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

كان النائب العام السابق، وافق على إحالة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية.وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.