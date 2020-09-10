كيلو البرقوق بـ15 جنيها.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، نشرة أسعار السلع الغذائية مثل أسعار الخضروات وأسعار الفاكهة، وأسعار السمك واللحوم والدواجن والبقوليات ومنتجات الألبان، اليوم الخميس 10 سبتمبر، كالتالي:

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 12 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 و5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل الألوان من إلى 15 جنيهًا، ووصل كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق، ليأتي سعر البرقوق بـ15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلح إلى 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو الموز إلى 12 جنيها، وكيلو العنب الأحمر تراوح بين 10 و12 جنيها، وتراوح كيلو الكمثرى بين 8 و19 جنيهًا.

أسعار اللحوم

تراوحت أسعار اللحوم بين 110 جنيهات، و120 جنيهًا لكيلو الكندوز، وبين 100 جنيه و130 جنيهًا للضأن، ومن 100 إلى 150 جنيهًا للبتلو، وتراوح سعر الكبدة البلدي بين 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح سعر دواجن المزارع بين 24 و25 جنيها، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 25 و26 جنيهًا، ويتراوح سعر البط البلدي بين 54 و57 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 54 و60 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار السمك

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 17 و40 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو سمك المكرونة بين 63 و79 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري بين 100 و500 جنيه.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليتراوح سعر الفول البلدي بين 24 و28 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 15 و16 جنيهًا، وتراوح سعر العدس بين 15 و16 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 و34 جنيهًا.