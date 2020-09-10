أسعار العملات اليوم الخميس 10-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.58 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وسجّل في المصرف المتحد نحو 4.05 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.35 جنيه للشراء و20.59 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجّل نحو 20.26 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.26 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.