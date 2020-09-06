أسعار العملات اليوم الأحد 6-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 6 سبتمبر الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.78 جنيه للشراء و21.15 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجّل نحو 20.78 جنيه للشراء و21.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.27 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.59 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.58 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.