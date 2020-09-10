سعر الدولار اليوم الخميس 10-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 10 سبتمبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.58 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو في بنك CIB نحو 18.563 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي سجّل في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وسجّل في المصرف المتحد نحو 4.05 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وسجل في بنك CIB نحو 4.10 جنيه للشراء، ونحو 4.22 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.35 جنيه للشراء و20.59 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجّل نحو 20.26 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع، أما في بنك CIB سجل نحو 20.41 جنيه للشراء ونحو 20.60 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي سجّل في البنك الأهلي نحو 4.26 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسجل في بنك المصرف المتحد نحو 4.19 جنيه للشراء ونحو 4.31 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات اليومية أمس الأربعاء في البنك الأهلي وبنك مصر، عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، وشهدت أسعار الدولار عدة تراجعات أمس الأول، إذ تراجع بحصيلة قرشين خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة.

وهبطت أسعار الذهب أمس الأربعاء، حيث طغى ارتفاع الدولار على الدعم الناجم عن تراجع الأسهم العالمية، بينما يترقب المستثمرون استراتيجيات السياسة النقدية من بنوك مركزية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.97 دولار للأوقية، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1933.80 دولار.

ويُستخدم الذهب كأداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض الدولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.57 دولار للأوقية.