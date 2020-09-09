سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وسجّل في المصرف المتحد نحو 4.05 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية، 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد سجل في بنك قناة السويس نحو 20.35 جنيه للشراء و20.59 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجّل نحو 20.33 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي، نحو 4.26 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.51 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.51 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 18.48جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات أمس الثلاثاء، في البنك الأهلي وبنك مصر، فاستقر السعر عند سعر 15.75 جنيه للشراء، وسعر 15.85 جنيه للبيع.

وخلال تعاملات أول أمس، شهد الدولار تراجعًا بحصيلة قرشين ليباع في بنوك "الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي - بيريوس، التنمية الصناعية، وأبوظبي الأول"، بـ15.85 جنيه، وللشراء 15.75 جنيه، وسجّل الدولار أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي ليباع بـ15.87 جنيه مقابل 15.77 جنيها للشراء، وفي بنكي التجاري الدولي، بنك hsbc يباع بـ15.83 جنيه مقابل 15.73 جنيه للشراء.

وسجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، تزامنا مع صعود الدولار ومحاولة أسواق المال العالمية تجاوز الخسائر التي تعرضت لها والوقوف على قدميها مرة أخرى.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.57% عند مستوى 1924.10 دولار للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.70% عند مستوى 1920.10 دولار للأوقية.